Капитан "Детройта" с хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал центрфорварда "Детройт Ред Уингз" Дилана Ларкина лучшим исполнителем очередного игрового дня в регулярном чемпионате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
26-летний американец забросил три шайбы в противостоянии с "Торонто" на выезде. Теперь в активе капитана "Ред Уингз" 76 набранных в нынешнем сезоне пунктов.
Первой шайбой Ларкин отличился в стартовом периоде. Он подхватил "диск" после рикошета и пробил из левой зоны вбрасывания. Еще дважды форвард отличился в финальной 20-минутке. Сначала Ларкин сыграл на добивании после броска Шиаро, а затем отправил шайбу в пустые ворота "Мейпл Лифс".
Итоговый результат не изменил турнирное положение команд. "Торонто" уже гарантировал себе место в плей-офф сезона. "Детройт" в свою очередь идет на предпоследней строчке Атлантического дивизиона НХЛ.
Дополнили топ-3 звезд вингер "Питтсбурга" Рикард Ракель и крайний нападающий "Лос-Анджелеса" Алекс Аяфалло. Оба отличились дублями в победных поединках. "Пингвинз" шведа одолели "Филадельфию" (4:2), а "Кингз" американца обыграли "Ванкувер" (4:1).
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К слову, накануне форвард "Эдмонтона" Драйзайтль оформил хет-трик против "Анахайма".
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