Капіталізація Apple вперше досягла 3 трлн доларів

Минулого року акції компанії додали майже 40%. Для порівняння, індекс S&P 500 виріс на 27% за 2021 рік.

Капіталізація Apple досягла позначки в 1 трлн доларів 2 серпня 2018 року. Вона стала першою компанією в США з такою ринковою вартістю.

Компанії знадобилося ще приблизно два роки, щоб збільшити капіталізацію до 2 трлн доларів. Цей рекорд був поставлений в серпні 2020 року.

Конкуренти Apple з "клубу триліонників" - Microsoft, Amazon, Alphabet і Tesla. За цей рік компанії додали від 10% до 70% до вартості.