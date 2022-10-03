Капиталы убегают из рисковых активов, а инфляция не собирается сдаваться

Финансовые рынки пережили еще одну тяжелую неделю распродаж. С прошлой неделей завершился сентябрь, в течение которого фондовые индексы подверглись худшему падению с марта 2020 года.

Инвесторы пока не ожидают каких-то хороших новостей и стараются как можно больше сократить свое присутствие в рисковых активах. На шкале индекса страха и жадности рынков стрелка еще больше приблизилась к максимальным уровням страха. Главный страх рынков состоит в том, что центральные банки так увлекутся своей беспощадной войной с инфляцией, что ввергнут национальные экономики в длительную и глубокую рецессию.

Ведь инфляция пока не собирается сдаваться: в августе снова подорожало потребление для американских домохозяйств, сентябрьский рост индекса потребительских цен в Еврозоне вопреки ожиданиям ускорился уже до двузначных 10%, а у европейского экономического локомотива – Германии – потребительская инфляция в сентябре последние 70 лет.

Паника на финансовых рынках Великобритании дополнительно подтолкнула глобальных инвесторов дальше выходить из своих позиций. Планы британского правительства снизить налоги могут стоить государственному бюджету еще 45 млрд фунтов в дополнение к уже анонсированным 90 млрд компенсации домохозяйствам за энергозатраты. Рынок ответил лавиной распродаж, падением фунта и стоимости британских государственных облигаций – гилтов. Банк Англии вынужден был срочно вмешиваться в ситуацию, чтобы не допустить краха ключевых инвесторов в гилты – британских пенсионных фондов.

Еще одним источником нервозности на рынках стали геополитические события: аннексия РФ украинских территорий запустила дальнейшую эскалацию войны, а подрыв российских газопроводов в Балтийском море похоронил надежды на возможное облегчение европейского энергетического кризиса. В итоге ведущие фондовые индексы мира снизились третью неделю подряд. Американские S&P 500 и Nasdaq Composite упали на 2,9% и 2,7% соответственно.

В общем, это уже стал третий подряд квартал их снижения, что в последний раз наблюдалось еще во времена глобального финансового кризиса 2009 года. И пока свет в конце тоннеля для акций рассмотреть сложно. Впереди сезон корпоративной отчетности за третий квартал, и инвесторы в большинстве своем находятся в предвкушении неприятных сюрпризов.

Кстати, уход в небытие "Северных потоков" смог лишь временно поддержать европейские цены на газ – по итогам же недели они все равно снизились на 6%. Ведь становится все более вероятным, что Европа будет в состоянии пережить зиму без российского газа – объемы импорта сжиженного газа растут, а европейские газохранилища наполнены уже почти на 90%.

Впрочем, инвесторы в украинские еврооблигации, похоже, уже пережили достаточно потрясений, чтобы быть шокированными последними событиями. Котировки украинских суверенов остались почти неизменными на уровнях 20 центов за доллар. А вот к валютным ОВГЗ интерес даже увеличился: объем торгов на вторичном рынке увеличился до максимального с начала года – 5 млрд в гривневом эквиваленте.

Здесь сыграли свою роль повышения ставок валютных ОВГЗ Минфином, восстановлении с августа возможности покупать ОВГЗ на вторичном рынке частным лицам и небанковским учреждениям, а также отсутствие равнозначной инвестиционной альтернативы этим инструментам.

Между тем, наличный валютный рынок на прошлой неделе немного успокоился, и курс гривны на нем стабилизировался на уровне 41 гривен/доллар. Насколько хватит этой стабильности, остается под вопросом. Спрос бизнеса на валюту остается высоким, а участники валютного рынка пытаются вычислить, когда Национальный банк решит снова ослабить официальный курс.