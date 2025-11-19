Капитал доверия: как клиентоориентированность становится ключевой антикризисной стратегией

В периоды неопределенности клиентоориентированность перестает быть просто приятным сервисом и превращается в ключевой финансовый и стратегический актив бизнеса.

Клиентоориентированность становится ключевым элементом устойчивости бизнеса в условиях изменений регуляторной политики и нестабильного рынка. По словам Андрея Добровольского, именно прозрачное взаимодействие с пользователем обеспечивает компаниям долгосрочную поддержку аудитории.

"В периоды неопределенности клиент остается единственной точкой стабильности. Его ожидания неизменны: честность, предсказуемость и человечность. Именно эти факторы формируют экономику доверия", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что компании, которые выстраивают взаимоотношения на основе прозрачности, тратят меньше на привлечение аудитории и проходят легче кризисные периоды.

Стабильность взаимодействия как фактор доверия

Добровольский акцентировал внимание на том, что в сферах, где рыночная ситуация может меняться быстро, ключевым элементом становится предсказуемость операционных процессов.

"Никто не может гарантировать стабильность рынка - особенно в гемблинге, но каждый может гарантировать стабильность собственных действий. Клиент принимает изменения, если видит логику решений и открытость коммуникаций", - пояснил он.

По его словам, стабильность взаимодействия - это когда пользователь уверен, что:

с ним говорят открыто;

проблемы не умалчиваются;

обещания выполняются или пересматриваются честно;

в сложный момент он не останется один.

Такой подход, по оценке Андрея Добровольского, удерживает клиента лучше бонусных программ.

Международные примеры и практика рынка iGaming

Добровольский привел в пример Netflix как бренд, усиливающий доверие через простые правила взаимодействия с пользователем - отсутствие скрытых платежей и возможность отказа от подписки в любой момент. По его словам, этот подход показывает, что честность и контроль пользователя создают основу лояльности.

В сфере iGaming, где регуляторные изменения - это привычное дело, клиентоориентированность имеет еще больший вес, отметил Добровольский.

"Легальные операторы знают, что не могут обещать стабильность рынка, но могут гарантировать стабильность процедур. Они открыто информируют о правилах, лицензиях и, ключевое, предлагают прозрачную и честную процедуру игры", - говорит эксперт.

Решающим фактором доверия здесь является быстрота, прозрачность и предсказуемость финансовых операций.

Андрей Добровольский привел данные отчетов Optimovе о предпочтениях игроков, подтверждающие, что прозрачность коммуникаций и забота о клиенте являются критическими. В частности, 75% игроков воспринимают наличие инструментов ответственной игры как фактор, укрепляющий их лояльность - это показатель того, что честность и забота - являются бизнес-инструментом.

Как это работает в гемблинге

В стабильных компаниях доверие формируется не бонусами или маркетингом, а контролируемыми процессами. В гемблинге это вопрос не репутации, а фактической выживаемости рынка, уверен эксперт.

Задержка выплат или противоречивая информация от сапорта сразу снижает уверенность пользователя.

"Даже несколько часов задержки выплаты могут сократить повторные депозиты на 15-20%", - объясняет Андрей Добровольский. При этом, когда все этапы - от KYC (Know Your Customer) до финансовых операций - работают как часы, растет LTV (Lifetime Value) и сокращается CAC (Customer Acquisition Cost), поскольку довольный клиент не нуждается в "втором убеждении".

По словам эксперта, доверие возникает там, где бизнес контролирует все этапы работы - от финансового цикла до единого тона коммуникаций. Это операционная дисциплина, которая включает стабильность выплат, четкие SLA (Service Level Agreement) и согласованную политику риск-менеджмента.

"По сути, доверие - это операционная инфраструктура. Компания, которая делает ставку на прозрачность и скорость реакции, получает не просто лояльность, а стабильный cash flow. И именно это - новый язык зрелой индустрии", - резюмирует Добровольский.