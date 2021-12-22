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Канцлер Німеччини не виключає введення локдауну в країні

Автор: Сергій Пишкін

Через стрімке поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон", в Німеччині готують жорстке посилення карантину на Новий рік. Канцлер країни Олаф Шольц також не виключає введення локдауну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами представника уряду Німеччини Штеффена Хебештрайта, Шольц "переважно згоден" з міністром охорони здоров’я Карлом Лаутебахом щодо введення локдауну у разі погіршення ситуації з коронавірусом. Водночас він сподівається, що нові карантинні обмеження продемонструють свою ефективність на період святкування Нового року.

Шольц, зі свого боку, наполягає на тому, аби в країні уважно спостерігали за розвитком ситуацій й поширенням "Омікрону".

Водночас Хебештрайт додав, що головна мета уряду сьогодні полягає у тому, аби досягти 80% рівня вакцинації до 7 січня й охопити бустерним щепленням 30 млн жителів Німеччини до кінця 2021 року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина посилює карантинні обмеження на Новий рік.

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