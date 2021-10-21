Канікули у школах Києва можуть затягнутися: що кажуть в КМДА

За словами Поворозника під час завтрашнього засідання штаб розгляне посилення карантинних заходів у Києві. Що стосується транспорту - КМДА не планує його закривати, він продовжить роботу у звичному режимі.

"Ми точно завтра будемо обговорювати це питання. Зараз точно не можу дати якусь більш конкретну інформацію. Транспорт ми точно не будемо закривати, він буде працювати в звичному для себе режимі. У нас є на сьогодні приклади, які вже діють в Україні, в частині роботи установ та організацій. Ми проаналізуємо найкращі варіанти і будемо точно їх застосовувати, зокрема і світову практику", - заявив Поворозник.

Як відзначив перший заступник голови КМДА, штаб також вирішуватиме, чи продовжувати канікули у школах та дошкільних навчальних закладах.

"Я не виключаю прийняття рішення про продовження канікул", - додав Поворозник.