Ровно с понедельника отправляет школы на каникулы
С понедельника, 24 октября, в школах Ровно начинаются осенние каникулы. Они продлятся неделю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Ровно Александра Третьяка.
Сегодня, 23 октября, на внеочередном заседании Комиссии ТЭБ и ЧС по вопросам ликвидации последствий ракетного удара было принято решение с завтрашнего дня и на всю следующую неделю (24.10. - 30.10) ровенских школьников отправить на осенние каникулы. Соответственно, предварительное решение об объединении осенних и зимних каникул считается недействительным.
Детские садики работают в обычном режиме. В случаях, когда будет отсутствовать водоснабжение или электроэнергия - решение будет приниматься дополнительно.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что не все украинские школьники смогут отправиться на каникулы осенью по привычному графику после первой четверти - в некоторых областях решили внести коррекцию и перенести начало отдыха для учащихся на зимнюю пору.
Кроме того, уже стало известно, когда в киевских школах начнутся каникулы.