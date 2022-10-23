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Ровно с понедельника отправляет школы на каникулы

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Ровно, Воскресенье 23 октября 2022 14:02
Ровно с понедельника отправляет школы на каникулы Фото: каникулы для школьников Ровно начинаются уже завтра (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С понедельника, 24 октября, в школах Ровно начинаются осенние каникулы. Они продлятся неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Ровно Александра Третьяка.

Сегодня, 23 октября, на внеочередном заседании Комиссии ТЭБ и ЧС по вопросам ликвидации последствий ракетного удара было принято решение с завтрашнего дня и на всю следующую неделю (24.10. - 30.10) ровенских школьников отправить на осенние каникулы. Соответственно, предварительное решение об объединении осенних и зимних каникул считается недействительным.

Детские садики работают в обычном режиме. В случаях, когда будет отсутствовать водоснабжение или электроэнергия - решение будет приниматься дополнительно.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что не все украинские школьники смогут отправиться на каникулы осенью по привычному графику после первой четверти - в некоторых областях решили внести коррекцию и перенести начало отдыха для учащихся на зимнюю пору.

Кроме того, уже стало известно, когда в киевских школах начнутся каникулы.

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Ровно школа
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