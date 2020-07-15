Після канікул Рада хоче продовжити засідати за скороченим графіком

Після канікул Верховна рада України планує продовжити засідати на пленарних тижнях за скороченим графіком. Нардепи схвалили відповідний законопроект №3608 за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За нього проголосували 324 нардепи.

При цьому у профільному комітеті зазначають, що такий графік дозволить збільшити кількість годин роботи у пленарному режимі з 18 до 19 годин на тиждень.

Закон передбачає, що у вівторок, середу, четвер та п’ятницю, якщо не прийнято (ad hoc) іншого рішення ВР, пленарне засідання триває з 10 до 15 години (у п’ятницю - до 16 години) з перервою з 12 години до 12:30.

При цьому понеділок та час після завершення пленарних засідань відводяться для самостійної роботи народних депутатів, пов'язаної зі здійсненням депутатських повноважень, а у разі необхідності - проведення засідань комітетів, тимчасових спеціальних комісій і тимчасових слідчих комісій, депутатських фракцій.

"Рада може прийняти рішення щодо одноразової зміни тривалості пленарного засідання. Рішення про продовження пленарного засідання після 15 години (у п’ятницю - після 16 години) більш як на 15 хвилин приймається Верховною радою на цьому пленарному засіданні до перерви з 12 години до 12 години 30 хвилин", - вказано у тексті проекту.

При цьому, кожного пленарного тижня у п'ятницю з 10 до 11 години відводиться час для "години запитань до уряду". З 14 години до завершення пленарного засідання відводиться час для стислих (до трьох хвилин) оголошень запитів і прийняття рішень про підтримку та направлення запитів, обговорення відповідей на запити, а також для виступів нардепів "з різних питань".

Нагадаємо, робота третьої поточної сесії ВР завершиться 17 липня, проте в монобільшості зараз обговорюють можливість позачергової роботи парламенту влітку.

Як писало РБК-Україна, в травні Верховна рада підтримала зміну графіку проведення пленарних засідань парламенту; тоді передбачалося, що нардепи у вівторок і четвер працюють до 15:00.