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Кандидаты в президенты Финляндии соревнуются за самую жесткую позицию по РФ, - Reuters

Финляндия, Четверг 25 января 2024 20:10
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Кандидаты в президенты Финляндии соревнуются за самую жесткую позицию по РФ, - Reuters Архивное фото: Кандидаты в президенты Финляндии соревнуются за самую жесткую позицию в отношении РФ (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Впервые со времен Второй мировой войны кандидаты в президенты Финляндии соревнуются за то, чтобы занять самую жесткую позицию в отношении России во время своих предвыборных кампаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Они стремятся угодить избирателям, которые воспринимают поведение России в отношении своих соседей как враждебное и агрессивное.

"Финны были возмущены вторжением России в Украину и обеспокоены ростом количества мигрантов, прибывающих в Финляндию через Россию, что привело к тому, что скандинавская страна закрыла всю свою границу с РФ протяженностью 1340 км для пассажирских перевозок", - пишет издание.

Политолог Хельсинкского университета Иоганна Вуорельма сказала, что если раньше целью было соперничество за то, у кого лучшие отношения с Россией и кто лучше всех умеет вести переговоры и интерпретировать российскую политику, то теперь конкуренция больше сместилась в сторону того, кто имеет самую жесткую позицию в отношении РФ, а также, возможно, также в оборонной политике.

За что отвечает президент Финляндии

Президент Финляндии руководит внешней политикой и политикой безопасности в тесном сотрудничестве с правительством. Также он представляет страну на встречах НАТО и выступает в качестве главнокомандующего Силами обороны Финляндии.

Северная страна была принята в НАТО в прошлом году, положив конец семи десятилетиям политики неприсоединения и вызвав угрозы со стороны РФ о "контрмерах".

"Новый президент заменит Саули Ниинисто, который уходит в отставку и которого прозвали "заклинателем Путина" за его предыдущие тесные связи с российским лидером", - пишет Reuters.

Какие заявления успели сделать кандидаты в президенты

Лидер опросов, правоцентрист Александр Стубб из "Национальной коалиции", заявил, что следующим президентом будет не только первый финский президент НАТО, но и "западный президент во многих отношениях".

Кандидат-националист Юсси Халла-Ахо, который занимает третье место в опросах и продолжает расти, занял самую жесткую позицию в отношении России, пытаясь догнать Стубба и кандидата от либералов Пекку Хаависто.

Халла-Ахо, критик ЕС и сторонник жесткой антииммиграционной линии, публично назвал Россию "государством-изгоем" и хочет лишить финского гражданства лиц с двойным гражданством России и Финляндии. Он также призвал к жестким мерам в ответ на миграционный кризис, устроенный РФ, и расширению ее оборонного сотрудничества с США.

Проевропейски настроенный бывший премьер-министр Стубб присоединился к Халла-Ахо и двум другим кандидатам правого толка, которые поддержали идею отмены двойного гражданства в недавних предвыборных дебатах.

Финляндия и ее отношения с Россией

Недавно российский диктатор Владимир Путин набросился с угрозами на Финляндию из-за вступления страны в НАТО. Он утверждал, что РФ направит на финскую границу войска.

Правительство Финляндии готовится запретить импорт российского сжиженного газа в страну со следующего года. Хельсинки не планируют ждать, пока он подвергнется соответствующим санкциям со стороны Европейского союза.

Также в правительстве Финляндии не одобрили три сделки с россиянами по продаже недвижимости в восточной части страны. Два решения касаются объекта недвижимости в Соткамо, и одно в Иломантси.

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