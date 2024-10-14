Кандидат в вице-президенты США для Камалы Харрис. Чем известен Тим Уолз

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Военный, учитель, тренер. Биография Уолза

Полное имя американского политика и кандидата на вторую по значимости должность в Белом доме – Тимоти Джеймс Уолз. Как и Камале Гаррис, ему 60 лет. Родился в сельской местности в штате Небраска.

Его мать выросла на ферме и была домохозяйкой, а отец работал школьным учителем, служил в армии США во время Корейской войны.

Тим Уолз пошел по отцовским стопам, вступив в 17 лет в ряды Национальной гвардии США. В общей сложности служил в армии более 20 лет. За это время работал в добровольческих подразделениях реагирования на стихийные бедствия после наводнений и торнадо, был старшим солдатом в 125-м полку полевой артиллерии.

После терактов 2001 года Уолз присоединился к Европейским силам безопасности США и провел 9 месяцев на службе в Италии в рамках операции Enduring Freedom. Вышел в отставку в 2005-м в звании старшего сержанта.

Тим Уолз окончил государственный колледж Чадром в Небраске со степенью бакалавра в области социальных наук. После учебы по программе WorldTeach один год работал учителем в средней школе китайской провинции Гуандун.

Затем вернулся в Штаты и стал школьным учителем в маленьком городке Альянс (Небраска). Там Уолз познакомился со своей будущей женой Гвен, которая тоже работала учительницей. Вскоре пара перебралась в город Манкато в Миннесоте.

Фото: Тим Уолз работал учителем (Getty Images)

Уолз устроился в среднюю школу Mankato West учителем географии, а также тренировал школьную команду по американскому футболу. После почти 30 проигранных матчей Уолз смог вывести своих подопечных на первое место чемпионата штата.

Также он был преподавателем-консультатом альянса GSA в своей школе (организация, деятельность которой направлена на обеспечение безопасной и благоприятной среды для ЛГБТК+ лиц).

Вместе с женой Тим Уолз руководил компанией, которая организовывала поездки на лето в Китай для учащихся старших классов.

В 2002 году получил степень магистра наук в области экспериментального образования в Университете штата Миннесота.

Путь в политике США

В 2005 году Тим Уолз победил на выборах в Палату представителей США от Миннесоты. Следующие 12 лет работал в Конгрессе, входил в состав комитета по делам ветеранов, что являлось одним из приоритетных направлений его работы. Также был членом исполнительной комиссии Конгресса по Китаю, комитетов по вопросам сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры, вооруженных сил.

В 2018 году Тим Уолз выиграл выборы на должность губернатора Миннесоты от Демократической партии, а в 2022-м его избрали на второй срок.

Как губернатор работал над:

обеспечением общего бесплатного школьного питания для учащихся;

усилением избирательных прав;

защитой репродуктивной свободы (Центр репродуктивных прав называет Миннесоту одним из штатов, наиболее защищающих аборты в стране);

реализацией плана получения 100% чистой электроэнергии в Миннесоте до 2040 года;

снижением налогов для среднего класса;

расширением оплачиваемого отпуска для работников Миннесоты.

При этом республиканцы критиковали Тима Волза за медленную реакцию на убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе (город в Миннесоте).

Власть штата обвиняли в том, что в результате медленного развертывания Национальной гвардии вспыхнули массовые протесты, повлекшие насилие.

Тим Уолз на выборах 2024: вице-президент Харрис

6 августа 2024 кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис объявила, что выбирает своим кандидатом в вице-президенты губернатора Миннесоты Тима Уолза.

При этом западные эксперты и СМИ сначала называли фаворитом на эту должность Джоша Шапиро.

Фото: Тим Уолз – кандидат в вице-президенты от Демократической партии (Getty Images)

Несмотря на более низкую узнаваемость Уолза в целом по США, издание Axios предполагает, что его избрание кандидатом в вице-президенты может повысить привлекательность Камалы Харрис среди избирателей из сельской местности, в частности в штатах так называемой "Синей стены" (тихоокеанское побережье и север США, где находится и Миннесота), которые были ключевыми для победы Джо Байдена в 2020 году.

А Politico писало, что для Харрис было важным то, что Тим Уолз уже второй срок занимает должность губернатора и поддерживает прогрессивные идеи, среди которых: обеспечение репродуктивного здоровья, оплачиваемый отпуск, налоговые льготы на детей и безопасность в вопросе использования оружия. Такие инициативы кандидат в президенты США хотела бы продвигать в случае победы на выборах.

В ходе предвыборной кампании претендент на должность вице-президента от Демократической партии Тим Уолз провел дебаты со своим оппонентом от республиканцев Джей Ди Венсом.

СМИ назвали этот разговор "относительно цивилизованным" без слишком острых вопросов и обвинений. Говорили о миграции, экономке, ситуации на Ближнем Востоке, а наиболее горячим был вопрос о праве на аборты. Уолз настаивал на восстановлении федерального права на аборт, а Венс отметил, что, по его мнению, каждый штат должен самостоятельно принимать решения.

Фото: Тим Уолз идет на выборы в США 2024 с Камалой Харрис (Getty Images)

Отметим, что в США вице-президент возглавляет Сенат (верхняя палата Конгресса) и председательствует на его заседаниях. Однако он не имеет права голоса при принятии законов, кроме случаев, когда голоса сенаторов делятся ровно пополам.

Вице-президент также отвечает за подсчет голосов Коллегии выборщиков после президентских выборов. Представляет президента на официальных церемониях (саммиты, конференции и т.д.). Может занять должность главы Белого дома, если президент станет недееспособным, умрет, уйдет в отставку или будет устранен из-за совершения преступления.

Поддерживает ли Тим Уолз Украину

Губернатор Миннесоты и кандидат в вице-президенты США известен своей поддержкой Украины во время полномасштабной войны.

24 февраля 2022 он назвал вторжение РФ "незаконной агрессией", и призвал мир объединиться для помощи Украине.

В марте 2022 года Уолз подписал закон, требовавший от штата Миннесота больше не вести бизнес в России или Беларуси. Также он объявил 6 марта 2022 года Днем украинской солидарности в Миннесоте.

"Мы поддерживаем нашу украинскую общину, поскольку храбрый и стойкий народ Украины продолжает защищать свободу и демократию от тирании", – написал он в соцсети Х.

Фото: Тим Уолз во время митинга в поддержку Украины (x.com/GovTimWalz)

Как глава Национальной ассоциации губернаторов Уолз организовал коллективный видеозвонок губернаторов, в рамках которого состоялось общение с президентом Украины Владимиром Зеленским в апреле 2023.

В феврале 2024 года Тим Уолз и посол Украины в США Оксана Маркарова подписали письмо о сотрудничестве штата Миннесота и Черниговской области в аграрной сфере. Документ предусматривает реконструкцию и восстановление экономики Черниговщины.

При подготовке материала использовались: публикации BBC, Axios, Politico, сайт офиса губернатора Миннесоты Тима Уолза, информация из Wikipedia.