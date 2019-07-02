Кандидат "Слуги народу" Куницький з подвійним громадянством служив в армії Ізраїлю

Харківський блогер Олександр Куницький, який балотується в народні депутати від партії "Слуга народу" проходив службу в ізраїльській армії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення позафракційного народного депутата Андрія Денисенка в Facebook.

Олександра Куницького раніше запідозрили у подвійному громадянстві, що заборонено законом України. У ЦВК повідомили, що їм були передані документи від компетентних державних органів, які підтверджують, що кандидат від "Слуги народу" одночасно є громадянином України та іноземної держави Ізраїль.

У вівторок, 2 липня з'явилися нові подробиці скандалу навколо Куницького. Так, Денисенко зробив пост на своїй сторінці в Facebook, показавши фотодоказ служби Куницького в армії іноземної держави.

Фото: facebook.com/andriy.denysenko.75

"З новин почув, що штаб "Слуги народу" нарешті звернув свою увагу на доведений факт наявності у їх кандидата в народні депутати Олександра Куницького подвійного громадянства. Тому хочу полегшити пошук і аналіз фактів і додаю ще один важливий доказ - фотографію Куницького з його військовим товаришем", - заявив Денисенко.

Нардеп також уточнив, що служити в армії Ізраїлю мають право і обов'язок лише громадяни цієї країни. У теж час, інший народний обранець Ігор Мосійчук виклав ще один знімок, стверджуючи, що на ньому зображено саме Куницький.

Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

"Іноді одне фото коштує тисячі слів. Коштує навіть більше, ніж сухі факти і документи, які нібито і читають, але ніколи не вчитуються, і не аналізують. На фото: кандидат в народні депутати від партії "Слуга народу" по 169 округу в Харкові Олександр Куницький в оточенні товаришів по службі в ЦАХАЛ (армія оборони Ізраїлю)", - заявив Мосійчук.

Також журналісти знайшли в YouTube відео, датоване 2014 роком. Воно опубліковано одним з блогерів. На відео Куницький підтверджує, що знаходиться в Ізраїлі і готується прийняти присягу для проходження служби в ізраїльській армії.

У партії "Слуга народу" поки ніяк не коментують опубліковані знімки і продовження скандалу з подвійним громадянством Олександра Куницького.

Нагадаємо, харківський відеоблогер Олександр Куницький балотується в окрузі 169 Харкова від політичної сили "Слуга народу". Раніше народний депутат Олександр Денисенко повідомив, що Куницький в 2019 році неодноразово відвідував Росію і при цьому іноді використовував паспорт громадянина Ізраїлю, а в 2015-му році блогера депортували з України за порушення прикордонного режиму.