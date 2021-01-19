Кандидат на пост держсекретаря США засудив дії Путіна стосовно Навального

Кандидат на пост держсекретаря США Ентоні Блінкена прокоментував затримання російського опозиціонера Олексія Навального. Він підняв цю тему в ході слухань щодо його кандидатури в Конгресі.

Про це повідомляє РБК.

Блінкен назвав "дивним", наскільки президент США Володимир Путін боїться однієї людини.

"Вважаю, що це досить показовий момент, і пан Навальний представляє думку мільйонів і мільйонів росіян, і їх думка повинні бути почута в Росії", - заявив він.

Кандидат на пост держсекретаря також додав, що команда обраного президента Джо Байдена засуджує "спроби змусити Навального замовчати".

Раніше держсекретар США Майк Помпео відреагував на затримання російського опозиціонера Олексія Навального. Він натякнув, що політичні лідери РФ бояться опозиції.

Нагадаємо, майбутній радник з нацбезпеки при Байдена Джейк Салліван заявив, що Навальний повинен бути негайно звільнений, а винних у його затриманні потрібно притягнути до відповідальності.