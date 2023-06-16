Кандидат на должность главы АРМА заявил о заказной информатаке против нее и с целью сорвать конкурс

Кандидат на должность директора Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Елена Дума заявила, что оппоненты устроили заказную кампанию против нее, распространяя на интернет-сайтах ложную информацию.

"Сегодня вышел ряд заказных статей, в которых якобы я дала интервью как глава АРМА. Не впервые наблюдаю грязную борьбу против себя. Но на этот раз заказчики статьи должны немедленно снять ее и официально признать, что факта заявлений от меня как главы агентства - не существовало", - заявила Елена Дума.

По ее мнению, появление подобной информационной атаки связано с тем, что она действительно является сильной кандидатурой и что среди кандидатов есть тот, кто заинтересован в подобных атаках.

"Учитывая ресурсы, подхватившие грязь против меня, я не исключаю, что речь может идти об олигархах, связанных с РФ, которые видят во мне угрозу своим преступным состояниям. Не имея на меня влияния, такие упреки в информационное поле ставят целью очернить мое имя и парализовать работу конкурсной комиссии", - добавляет она.

Олигархат и их приспешники преследуют цель оставить тех лиц, руководителей, которые их устраивают, одобряют решения в пользу РФ и против Украины, убеждена юрист.

Также, по ее словам, вокруг реформирования АРМА идут дискуссии не один месяц. Убеждена, что реформа АРМА, в которую стекаются активы, конфискованные во время войны у россиян, белорусов и коллаборантов, откладывается.

"Реформирование - это концы в воду и избегание юридической ответственности за неэффективное управление. Несмотря на готовность народных депутатов передать функции агентства в Фонд госимущества, против таких радикальных изменений выступают международные партнеры Украины. Их предложение - сначала провести детальный аудит АРМА, которым будут заниматься три специалиста из ЕС, США и Украины. Отбор аудиторов, вероятно, продлится по меньшей мере до конца июня. Собственно на аудит требуется три месяца. Все это свидетельствует о необходимости завершения независимого и прозрачного конкурса и проведения аудита, с целью сохранения АРМА как признанного международными конвенциями и директивами органа" – добавляет Дума.

"Убеждена, что мы преодолеем эту систему и коррупцию, а взвешенные профессиональные люди сделают выводы и для себя. А я однозначно уже реагирую и буду добиваться снятия лживых заголовков о себе! Быть конкурсом осуществленным или нет - это свидетельство прозрачности и демократии Украины, это свидетельство независимости и взвешенности членов конкурсной комиссии", - резюмировала она.