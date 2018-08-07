Кандидат у Конгрес США заявила про атаки на її сайт хакерів з Росії

Табіта Існер заявила, що на її сайт було скоєно 1400 атак

Кандидат у Конгрес США від Демократичної партії Табіта Існер заявила, що на її сайт були проведені атаки хакерів з РФ. Про це повідомляє Business Insider.

Існер повідомила, що в липні 2018 на її сайт виборчої кампанії було зроблено 1400 спроб злому. З її слів, перевірка показала, що мінімум 1100 атак було з IP-адрес РФ, а також серверів в Україні та Казахстані.

Хоч сайт і не вдалося зламати, вона намагалася привернути увагу правоохоронців, але управління ФБР в Алабамі відмовилося допомогти. Відмова була пояснена тим, що вони не знають як допомогти їй у цій ситуації.

Також про хакерські атаки повідомляли нинішні депутати від Демократичної партії - Клер Маккаскілл і Джина Шахін. Вони вважають, що атаки були реакцією на їх жорстку критику в бік Кремля.

Нагадаємо, в Естонії армія створила підрозділ для боротьби з "російськими хакерами. В естонські кібервійська вже зарахували 300 осіб, а очолювати підрозділ буде генерал Андрес Херк.