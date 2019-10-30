Кандидат на посаду посла США в Росії оцінив намагання припинити "Північний потік-2"

Фото: Джон Салліван (GettyImages)

Салліван вважає, що Вашингтону може не вдатися припинити будівництво газопроводу

Сполученим Штатам ймовірно не вдасться зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", яким Росія має намір транспортувати свій газ у Європу. Про це сказав кандидат на посаду посла США у Росії Джон Салліван під час виступу у Сенаті, передає "Голос Америки".

За словами Саллівана, санкції проти Російської Федерації також можуть не допомогти у цьому питанні, оскільки більше половини будівництва вже виконано.

"Ймовірно, Вашингтон вже не зможе перешкодити цьому будівництву, обсяги якого вже виконані на 80%, і введення нових санкцій навряд чи допоможе це зробити", - сказав він під час розгляду у Сенаті його кандидатури.

Салліван є заступником Держсекретаря Помпео. Перед тим, як почалися слухання щодо кандидатури Саллівана, старший сенатор-демократ у Комітеті Сенату з міжнародних відносин Боб Менендес виступив із заявою, у якій підкреслив, що Держдепартамент США покликаний відстоювати національні інтереси шляхом дипломатії, а не конфлікту.

"Ніколи за мої 27 років у Конгресі я не бачив, щоб Держдепартаментом настільки погано керували, а багато наших дипломатів паплюжили його. Просто подивіться на свідчення двох патріотів - посла Йованович і посла Тейлора. Наклеп на цих двох відданих країні державних службовців є ганьбою. Держдепартамент спантеличений, він став жертвою рішення Дональда Трампа використовувати національну безпеку США у якості політичної зброї", - сказав Менендес.

У контексті цього виступу сенатор звернувся до Саллівана, заявивши, що розраховує почути чесні і ґрунтовні його відповіді в українській справі та з питання про те, як конкретно він має намір відстоювати національні інтереси Сполучених Штатів, працюючи в Москві.

Салліван зізнався, що йому було відомо раніше цього року, що особистий адвокат Трампа Руді Джулліані був залучений до кампанії проти американського посла у Києві Марі Йованович.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп 11 жовтня офіційно повідомив про свій намір висунути Саллівана на цей пост. Якщо його кандидатура буде затверджена, Салліван змінить посла в РФ Джона Хантсмана, який залишив свій пост 3 жовтня.

Нагадаємо, Данія сьогодні дозволила будівництво "Північного потоку-2". У відповідь глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв зазначив, що тепер у "Нафтогазі" мають намір зосередитися на підтримці українських дипломатів у питанні посилення міжнародних санкцій проти Росії.