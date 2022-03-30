Канадський парламент затвердив безвіз для України, останнє слово за урядом

Парламент Канади закликав уряд ввести безвізовий режим з Україною, в тому числі шляхом швидкої видачі електронного дозволу на в'їзд. Також парламентарі мають намір по можливості забезпечити прибувають українських емігрантів робочими місцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту Канади.

Як тільки уряд країни схвалить безвіз для громадян України, в найкоротші терміни запуститься процедура підготовки з імплементації нової угоди про спрощений перетин кордону.

Депутати також визнали напад Росією на Україну явним порушенням міжнародного права. Крім того, канадські парламентарі закликали уряд виділити додаткові кошти для мінімізації наслідків гуманітарної катастрофи в Україні.