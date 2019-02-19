У Канаді зіткнулися 15 автомобілів

В результаті аварії 6 людей постраждали

В Канаде произошло масштабное ДТП с участием 15 автомобилей, шесть человек получили ранения в результате столкновения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CTV.

Как сообщается, в аварию попали 12 легковых автомашин и три фуры. Двое из шести пострадавших были госпитализированы с серьезными травмами. Из-за ДТП закрыта для движения часть магистрали в районе населенного пункта Бирчи-Нэрроуз.

Отмечено также, что причиной аварии стали погодные условия - практически нулевая видимость из-за снегопада.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае произошло масштабное ДТП с участием 23 автомобилей, в результате чего погибли по меньшей мере 5 человек. Как сообщается, ДТП произошло возле города Аньцзю в провинции Аньхой.

В полиции еще не выяснили причины аварии, но указывают на погодные условия - дождь, снег, снежные переметы на дорогах.