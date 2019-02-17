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У Канаді зійшов з рейок потяг з нафтою

Новини » Надзвичайні події    17.02.2019 - 01:51
У Канаді зійшов з рейок потяг з нафтою
Фото: аварія поїзда в Канаді (CBC)

У результаті аварії в провінції Манітоба стався розлив нафти

У Канаді в провінції Манітоба зійшли з рейок 37 вагонів товарного потяга, який перевозив неочищену нафту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CBC.

Співробітники Канадської залізниці працюють над усуненням наслідків витоку нафти, яка розлилася після аварії, місце інциденту оточили.

Інцидент стався за 300 км на північний захід від Вінніпега вранці в суботу, 16 лютого, недалеко від села Сент-Лазар, ніхто не постраждав.

"Ви можете відчути запах вогкості в повітрі. Це дійсно важливо. Там тече нафта, і місце, де це сталося розташоване біля водойми", - розповів власник ранчо, біля якого сталася аварія.

 

Фото: на місці аварії потягу в Канаді

Нагадаємо, 4 лютого в Канаді в провінції Британська Колумбія зійшов з рейок товарний потяг, у результаті чого загинули три людини - інженер, провідник і провідник-стажист.

У Міністерстві охорони навколишнього середовища Британської Колумбії розповіли, що від 30 до 40 вагонів із зерном перекинулися і впали в річку, але паливо та інші забруднюючі речовини у воду не потрапили.

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