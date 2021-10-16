У Канаді чоловік напав на людей з мачете, є постраждалі

У Канаді чоловік напав на людей з мачете. В результаті атак поранено чотири людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CBC .

Двом постраждалим були проведені операції і вони знаходяться в лікарні, третьому госпіталізація не знадобилося, а четвертий був доставлений в лікарню, але незабаром його виписали.

Підозрюваного затримано і взято під варту.

"Ми продовжуємо вважати, що ці напади були випадковими і не мали чіткого мотиву", - йдеться в заяві поліції.