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У Канаді чоловік напав на людей з мачете, є постраждалі

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Калгарі, Субота 16 жовтня 2021 07:55
У Канаді чоловік напав на людей з мачете, є постраждалі Фото: у Канаді чоловік напав на людей з мачете, є постраждалі (facebook.com/rcmpgrc)
Автор: Анна Полисученко

У Канаді чоловік напав на людей з мачете. В результаті атак поранено чотири людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CBC.

Двом постраждалим були проведені операції і вони знаходяться в лікарні, третьому госпіталізація не знадобилося, а четвертий був доставлений в лікарню, але незабаром його виписали.

Підозрюваного затримано і взято під варту.

"Ми продовжуємо вважати, що ці напади були випадковими і не мали чіткого мотиву", - йдеться в заяві поліції.

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