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В Канаде мужчина напал на людей с мачете, есть пострадавшие

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Калгари, Суббота 16 октября 2021 07:55
В Канаде мужчина напал на людей с мачете, есть пострадавшие Фото: в Канаде мужчина напал на людей с мачете, есть пострадавшие (facebook.com/rcmpgrc)
Автор: Анна Полисученко

В Канаде мужчина напал на людей с мачете. В результате атак ранено четыре человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Двум пострадавшим были проведены операции и они находятся в больнице, третьему госпитализация не потребовалось, а четвертый был доставлен в больницу, но вскоре его выписали.

Подозреваемый был задержан и взят под стражу.

"Мы продолжаем считать, что эти нападения были случайными и не имели ясного мотива", - говорится в заявлении полиции.

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