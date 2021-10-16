В Канаде мужчина напал на людей с мачете, есть пострадавшие

В Канаде мужчина напал на людей с мачете. В результате атак ранено четыре человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CBC .

Двум пострадавшим были проведены операции и они находятся в больнице, третьему госпитализация не потребовалось, а четвертый был доставлен в больницу, но вскоре его выписали.

Подозреваемый был задержан и взят под стражу.

"Мы продолжаем считать, что эти нападения были случайными и не имели ясного мотива", - говорится в заявлении полиции.