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У Канаді через аномальну спеку загинули понад 130 людей

Автор: РБК-Україна

У Канаді через аномальну спеку загинули понад 130 людей. Більшість з них були літніми людьми або мали супутні проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє BBC.

Температура в провінції Британська Колумбія продовжувала підвищуватися чотири дні поспіль і у вівторок в одному з міст майже досягла позначки в +50 градусів.

Жителі намагаються не залишати будинків без крайньої необхідності, але в Канаді будівлі рідко оснащені кондиціонерами, так як зазвичай літня температура повітря не перевищує +30 градусів.

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