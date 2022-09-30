Канада и страны Балтии заявили о поддержке заявки Украины на вступление в НАТО

"Наша позиция не изменилась. Мы верим в политику открытых дверей НАТО", - заявила Жоли.

Также глава МИД добавила, что Канада всегда верила в то, что Украина должна быть частью НАТО. Жоли также заявила, что Оттава продолжит поставлять Киеву вооружение и будет обучать украинских военнослужащим, в том числе в сотрудничестве с Великобританией.

Также глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу опубликовали на своих страницах идентичные сообщения в поддержку скорейшего вступления Украины в НАТО.

"Балтийские друзья Украины полностью поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО. Вдохновляющая смелость Украины может лишь укрепить наш союз", - сказано в сообщении балтийских министров.

Чтобы вступить в альянс, сначала страна-претендент подает заявку на вступление. Если все тридцать членов НАТО приходят к единогласному решению, кандидата официально приглашают начать переговоры о вступлении. В настоящее время Украина получила поддержку от 4 стран.