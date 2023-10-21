Канада ввела новую миграционную программу для украинцев

Прием заявок на участие в программе будет открыт 23 октября.

Воспользоваться ею смогут граждане Украины, чьи близкие родственники имеют канадское гражданство или статус постоянного жителя Канады. Согласно программе, близкими родственниками считаются дети, родители, бабушки и дедушки, супруги, а также братья и сестры.

Программа также позволяет подать заявку гражданам третьих стран, если их жена или муж имеют украинское гражданство, но не могут выехать из Украины или же погибли, или пропали без вести.

Сейчас информации о сроках рассмотрения заявок и цены подачи нет, однако она появится 23 октября.

Помощь для Украины от Канады

22 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о предоставлении долгосрочной помощи Украине на сумму 482,6 млн долларов. Она рассчитана на три года.

Также глава канадского правительства пояснил, что часть денег будет израсходована на строительство 50 бронемашин и 50 санитарных машин.

В рамках этих средств Канада поставит больше танков Leopard 2. Это связано с июньским обязательством Оттавы оказать помощь в техническом обслуживании и ремонте в Польше военных танков, переданных союзниками.

Кроме того, Канада направит своих инструкторов и техников для обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

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