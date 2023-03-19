ua ru
Вс, 19 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Канада призвала Турцию ускорить ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО

Новина українською →
Канада, Воскресенье 19 марта 2023 02:52
Канада призвала Турцию ускорить ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО Фото: Турцию призывают ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Канада решительно поддержала решение Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО и призвала Турцию как можно скорее одобрить заявку не только Финляндии, но и Швеции.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО укрепит Альянс и будет существенно способствовать евроатлантической безопасности, считает министр.

"Канада приветствует решение Турции начать процесс ратификации приема Финляндии в НАТО и отмечает важность быстрого завершения процедуры вступления Швеции", - заявила Жоли.

Ранее мы сообщали, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в телефонном разговоре процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО .

Напомним,Соединенные Штаты призвали Турцию и Венгрию как можно быстрее ратифицировать протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция Турция
NEWS
Шмыгаль подтвердил кадровые перестановки в Кабмине
Шмыгаль подтвердил кадровые перестановки в Кабмине
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить