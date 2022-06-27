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Канада вводить санкції проти низки фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російською обороною

Фото: Канада вводить санкції проти низки фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російською обороною (flickr com ciska_van_geer)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Канада вводить санкції проти 6 фізичних та 46 юридичних осіб, пов’язаних з оборонним сектором Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіс прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

Окрім цього, Канада запровадження санкцій проти 15 українців, які підтримують російську окупацію. Також під обмеження потрапили 13 осіб з державного і оборонного сектору Білорусі і 2 організації.

Прем'єр-міністр також оголосив про намір Канади ввести санкції проти спонсорованих РФ агентів дезінформації та пропаганди, а також організацій, підконтрольних високопоставленим чиновникам російського уряду. Це робиться для того, аби протидіяти дезінформації Кремля, яку він використовував, щоб виправдати свою неспровоковану війну в Україні.

Канада також вживе додаткових і негайних заходів щодо заборони експорту певних передових технологій, які можуть покращити внутрішні оборонні можливості Росії, включаючи квантові комп’ютери та передове виробниче обладнання, пов’язані з ними компоненти, матеріали, програмне забезпечення та технології.

Канада також заборонила експорт до Білорусі передових технологій і товарів, які можуть бути використані у виробництві зброї, а також імпорт і експорт широкого спектру предметів розкоші між Канадою та Білоруссю.

Окрім того, за координацією з США, Великобританією та Японією, Трюдо оголосив про намір Канади ввести заборону на імпорт певних золотих товарів з Росії, виключивши цей товар з офіційних міжнародних ринків і ще більше ізолюючи РФ від міжнародної фінансової системи.

Нагадаємо, парламент Канади схвалив конфіскацію російських активів.

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