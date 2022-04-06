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Канада ввела санкції проти російських олігархів

Уряд Канади (Фото: wada-ama.org)
Автор: Константин Широкун

Канада ввела санкції проти восьми великих російських бізнесменів. Також під економічні обмеження потрапив начальник Головного управління Генштабу Збройних сил РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Канади.

Канада ввела нові санкції проти дев'яти росіян, повідомляється на сайті уряду країни. Обмежувальні заходи торкнулися главу "Норнікеля" Володимира Потаніна, главу НОВАТЕКа Леоніда Міхельсона, засновника групи "Ренова" Віктора Вексельберга, акціонера "Сибура" Кирила Шамалова, екс-главу ради директорів ТМК Дмитра Пумпянського і його дружину Галину Пумпянську, основного власника "Русагро" Вадима Мошковича і главу компанії "Марафон груп" Олександра Винокурова.

Окремо в списку санкцій значиться начальник Головного управління Генштабу російської армії ігор Костюков. Олігархам, що потрапили під санкції, уряд Канади забороняє здійснювати операції з будь-якою власністю та отримувати позикове фінансування.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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