Канада відновлює польоти літаками Boeing 737 MAX

Міністерство транспорту Канади повідомило, що планує відновити польоти літаків Boeing 737 MAX. Раніше польоти були припинені через дві катастрофи з участю таких лайнерів.

Про це повідомили в міністерстві.

У відомстві зазначили, що на вивчення проблем із літаками Boeing 737 MAX було витрачено понад 15 тисяч годин.

"Міністерство транспорту Канади видало Boeing 737 MAX Директиву про льотну придатність. У ній визначені модифікації, які мають бути зроблені з літаком до того, як його використання буде відновлено в канадському авіаційному просторі. Цим процес перегляду міністерством літака завершено", - повідомили у відомстві.

Раніше стало відомо, що найбільший авіаперевізник у світі American Airlines відновлює комерційні польоти американського Boeing 737 MAX. У травні 2020 року стало відомо, що Boeing поступово відновлює виробництво моделі 737 MAX. Воно зупинялося, оскільки авіакомпанії відкликали замовлення на дану модель.

РБК-Україна писало, що виконавчий директор Європейського агентства з авіаційної безпеки Патрік Кай заявляв, що Європейський союз може дозволити польоти літаків Boeing 737 MAX вже на початку 2021 року. Очікується, що відповідний дозвіл буде видано в січні.