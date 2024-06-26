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Канада и Германия призвали своих граждан уехать из Ливана

Иллюстративное фото: Канада и Германия призвали своих граждан уехать из Ливана (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Канада и Германия обратились к своим гражданам, находящимся в Ливане, и призвали их срочно покинуть территорию страны из-за угрозы начала вооруженного конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли и сайт германского МИД.

Реакция Канады

Как заявила Жоли, ситуация в Ливане становится все более нестабильной и непредсказуемой из-за постоянного вооруженного противостояния между Хезболлой и Израилем.

"Ситуация может ухудшиться без предупреждения. Я с начала кризиса на Ближнем Востоке говорила канадцам, что сейчас - не время для путешествий в Ливан. А тем канадцам, которые сейчас находятся в Ливане, следует уехать, пока доступны коммерческие перелеты", - сказала она. .

Жоли подчеркнула, что в дальнейшем эскалация конфликта "может повлиять на вашу способность покинуть страну и нашу способность оказывать консульские услуги".

Реакция Германии

В рекомендациях МИД Германии указано, что ситуация с безопасностью в Ливане "очень нестабильна". Это связано с военными столкновениями в приграничной зоне между Ливаном и Израилем в последние недели.

"Не исключена дальнейшая эскалация ситуации и расширение конфликта. Это касается прежде всего южных районов Ливана", - говорится в сообщении.

МИД Германии повторил предупреждение о поездках в Ливан и "срочно просит" немецких граждан покинуть страну, отметив, что в случае дальнейшей эскалации рейсы могут оказаться недоступными.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, ливанская шиитская организация и политическая партия "Хезболла", которая стремится к созданию исламского государства в Ливане, заявляет о цели "военного ответа на оккупацию" Израилем части Ливана. "Хезболла" признана террористической организацией во многих странах и ЕС.

Израиль и Ливан часто обвиняют друг друга в атаках, и после начала наземной операции ЦАХАЛ против ХАМАС в Секторе Газа обстрелы территории Израиля со стороны "Хезболлы" участились. В ответ Цахал наносит удары по объектам террористов в Ливане.

Тем временем, Израиль активно готовится к войне с боевиками движения "Хезболла" на территории Ливана.

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