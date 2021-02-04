ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Канада прирівняла російське угруповання до терористів

Четвер 04 лютого 2021 05:58
Канада прирівняла російське угруповання до терористів
Фото: Російське імперське рух (rus_imperia)
Автор: Артур Родивилов

Влада Канади внесла "Російський імперський рух" до списку терористичних організацій. Також під заборону потрапила ультраправа американська організація Proud Boys ("Горді хлопці"), яка штурмувала Капітолій.

Про це йдеться в повідомленні офіційного видання уряду Канади.

Всього в оновлений список терористичних організацій було внесено 13 груп, основна частина з них пов'язана з ІДІЛ.

Раніше США визнали "Російський імперський рух" терористичною організацією.

За даними GlobalNews, включення "Російського імперського руху" в список терористів пояснюється тим, що його військове крило було пов'язано з військовою агресією в Україні, Лівії та Сирії. На цей час рух не визнано забороненим в Росії.

Deutsche Welle у червні 2020 року пов'язувало РІР з центрами з бойової підготовки, в яких проходили тренінги майбутні учасники конфліктів в Сирії і на сході України. За даними видання, ці центри відвідували і приїжджали з Німеччини прихильники неонацистських організацій.

У квітні 2020 року США включили монархістське об'єднання в список терористичних. Держсекретар Майк Помпео заявив, що рух готує неонацистів і прихильників переваги білої раси в Європі, а також намагається згуртувати такі угруповання для боротьби з тими, кого вони називають своїми ворогами.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. Унаслідок заворушень загинули п'ять осіб.

Крім того, у США федеральні прокурори пред'явили звинувачення вже понад 150 осіб у справі про штурм Капітолію 6 січня. Всього упізнали вже 400 учасників штурму.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Канадакапитолий

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся