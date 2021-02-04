Канада прирівняла російське угруповання до терористів

Фото: Російське імперське рух (rus_imperia)

Влада Канади внесла "Російський імперський рух" до списку терористичних організацій. Також під заборону потрапила ультраправа американська організація Proud Boys ("Горді хлопці"), яка штурмувала Капітолій.

Про це йдеться в повідомленні офіційного видання уряду Канади.

Всього в оновлений список терористичних організацій було внесено 13 груп, основна частина з них пов'язана з ІДІЛ.

Раніше США визнали "Російський імперський рух" терористичною організацією.

За даними GlobalNews, включення "Російського імперського руху" в список терористів пояснюється тим, що його військове крило було пов'язано з військовою агресією в Україні, Лівії та Сирії. На цей час рух не визнано забороненим в Росії.

Deutsche Welle у червні 2020 року пов'язувало РІР з центрами з бойової підготовки, в яких проходили тренінги майбутні учасники конфліктів в Сирії і на сході України. За даними видання, ці центри відвідували і приїжджали з Німеччини прихильники неонацистських організацій.

У квітні 2020 року США включили монархістське об'єднання в список терористичних. Держсекретар Майк Помпео заявив, що рух готує неонацистів і прихильників переваги білої раси в Європі, а також намагається згуртувати такі угруповання для боротьби з тими, кого вони називають своїми ворогами.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. Унаслідок заворушень загинули п'ять осіб.

Крім того, у США федеральні прокурори пред'явили звинувачення вже понад 150 осіб у справі про штурм Капітолію 6 січня. Всього упізнали вже 400 учасників штурму.