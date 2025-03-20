Канада стремится к оборонным сделкам с Европой: Bloomberg узнало причину и перспективы

Канада предложила Европе заключить крупные оборонные сделает и улучшить доступ континента к полезным ископаемым. Это произошло в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа и его отказ от оборонных обязательств Вашингтона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
С соответствующим письмом к Италии обратилась посол Канады в Риме Элисса Голберг. Это было в тот же день, когда новый канадский премьер-министр Марк Карни поступил Францию и Британию для переговоров с союзниками в ходе своей первой зарубежной поездки с момента вступления в должность 14 марта.
В письме посла, с которым ознакомилось Bloomberg, сказано, что Канада стремится к более тесному сотрудничеству в оборонной промышленности с Италией и Европейским союзом как к "вопросу безотлагательности". В частности, там содержится просьба к Риму оказать поддержку в обеспечении того, чтобы законодательные тексты позволяли третьим сторонам сотрудничать с планом ЕС по обороне ReArm.
По словам человека, который осведомлен в этом вопросе, оборонное партнерство Канады и ЕС может быть заключено быстро, что позволит Канале участвовать в совместных закупках с европейскими странами в рамках вышеупомянутого оборонного плана.
Кроме того, в письме Голберг излагались планы "приобрести ряд ключевых возможностей посредством крупных закупочных мероприятий в краткосрочной перспективе", включая около дюжины подводных лодок, дополнительных истребителей и боевых танков, "которые потенциально можно было бы приобрести у европейских поставщиков".
"Канадская индустрия может предложить гораздо больше. Такие направления, как дроны, спутниковая связь, робототехника, искусственный интеллект, кибербезопасность и лучшая интеграция цепочек поставок для значительных запасов критически важных минералов Канады, необходимых для передовых оборонных технологий и систем возобновляемой энергии, таких как никель, кобальт и литий", - говорится в обращении.
Ранее, в понедельник, канадский премьер заявил журналистам в Лондоне, что усилия Европы по увеличению расходов на обороны интересны Канаде в качестве потенциального альтернативного поставщика.
"Это создает потенциал для создания цепочек поставок, которые означают, что канадские компании участвуют в разработке этих оборонных систем", - сказал Карни.
Bloomberg отмечает, что Канада уже согласилась вести переговоры о партнерстве в сфере безопасности с ЕС, но в письме говорится, что страна хотела бы более тесно сотрудничать в вопросах безопасности и обороны "с учетом текущей меняющейся геополитической обстановки".
Напомним, что после вступления в должность президент Соединенных Штатов Дональд Трамп активно начал упоминать идею, что Канада может стать 51-м штатом США. Однако страна на это не соглашается и выступает против таких идей.
Кроме того, пару недель назад стало известно, что Трамп не признает действующий договор, который определяет границу между США и Канадой. Тогда еще предыдущему канадскому премьер-министру Джастину Трюдо он выразил намерение пересмотреть этот документ.
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