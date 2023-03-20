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Канада будет поставлять ядерное топливо из украинского урана для всех АЭС в Украине

Фото: ядерное топливо на АЭС будут поставляться с украинского урана (facebook.com/khnp)
Автор: Александр Белоус

"Энергоатом" и канадская компания Cameco подписали соглашения по использованию украинского урана при производстве ядерного топлива для всех украинских АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Соглашение в Лондоне подписали президент "Энергоатома" Петр Котин и президент и исполнительный директор канадской компании Cameco Тим Гитцель

Согласно договоренностям, "Энергоатом" в течение 2024-2035 годов будет полностью обеспечен гексафторидом природного урана, который будет поставляться для обогащения и последующего использования в производстве ядерного топлива. Также предполагается продажа Канаде урана, который добывается на украинском Восточном ГОКе.

Как отметили в пресс-службе Минэнерго, это уже не первый успешный опыт сотрудничества компаний. В 2019 и 2021 годах Cameco поставлял урановый оксидный концентрат для производства ядерного топлива для нужд украинских АЭС.

Напомним, "Энергоатом" готовится начать собственное производство компонентов ядерного топлива. В настоящее время "Энергоатом" завершает процесс лицензирования компонентов ядерного топлива, и уже в 2023 году компания планирует начать их промышленное производство.

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ЭнергоатомАЭС