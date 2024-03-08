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Канада усилила контроль за финансовыми операциями, связанными с РФ

Канада, Пятница 08 марта 2024 12:02
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Канада усилила контроль за финансовыми операциями, связанными с РФ Фото: Канада ужесточила контроль за финансовыми транзакциями с Россией (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Канада ужесточила контроль за финансовыми транзакциями, связанными с Россией. Директиву издала вице-премьер-министр, министр финансов Канады Христя Фриланд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина Украины.

По данным пресс-службы, директива требует, чтобы каждая финансовая операция, связанная с Россией, независимо от ее размера, рассматривалась как операция с высоким уровнем риска, и устанавливает соответствующие усиленные обязательства по надлежащей проверке, мониторингу и ведению учета таких финансовых операций.

Она применяется ко всем транзакциям, происходящим из России или предназначенным для России, и распространяется на переводы с использованием национальной и виртуальной валюты.

"Мы приветствуем усиление Канадой контроля за финансовыми операциями, связанными с Россией. На сегодняшний день директивы министра финансов Канады в рамках закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма применяются к транзакциям с тремя странами - Северной Кореей, Ираном с 24 февраля текущего года с Россией.То есть Канада не ожидая завершения поиска консенсуса в рамках FATF относительно вопроса санкционирования России, фактически приравняла Россию к странам из черного списка FATF", - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним, Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) отказалась занести Россию в черный список.

Включение в черный список поставит Россию рядом с КНДР, Ираном и Мьянмой. Это обяжет государства-члены FATF, а также банки и компании по обработке платежей проводить усиленную комплексную проверку и в наиболее серьезных случаях принимать контрмеры для защиты международной финансовой системы.

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