Канада передаст украинским военным партию приборов ночного видения

Боеприпасы

На встрече министр Блэр объявил, что Канада выделит более 40 миллионов канадских долларов на инициативу Чехии по закупке крупнокалиберных боеприпасов для Украины.

Это обязательство последовало за подписанием в прошлом месяце меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области обороны между Канадой и Чехией, который устанавливает рамки для оборонного сотрудничества между странами, в частности в области поддержки Украины.

Приборы ночного видения

Кроме того, министр Блэр объявил, что Канада передаст пакет приборов ночного видения для оказания помощи Вооруженным силам Украины в операциях в ночное время.

Эта помощь на сумму около 7,5 миллионов канадских долларов будет получена от канадской компании Twenty20 Insight Inc.

Коалиция дронов

Министр Блэр также подтвердил, что Канада официально присоединилась к коалиции по дронам, возглавляемой Латвией и Великобританией.

"Помимо прочего, эта коалиция объединяет членов, которые работают над поиском способов расширения производства дронов с общей целью - поставить в Украину один миллион дронов", - говорится в заявлении.

Первоначальный вклад Канады включает более 800 дронов от Teledyne, как недавно объявил министр Блэр. Ожидается, что первая партия прибудет в Украину этой весной.

Украина получит дополнительную военную помощь

Германия сегодня объявила новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет 500 млн евро (542,35 млн долларов).

Также Комитет по финансам парламента Швеции поддержал предложение правительства о поставках в Украину новой партии военной помощи.

А Финляндия как военную помощь отправит Украине боевые катера. Точное количество пока неизвестно.

Также РБК-Украина рассказала об итогах двадцатого "Рамштайна".