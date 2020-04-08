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Канада відкликає військові кораблі з-за кордону

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 08:46
Канада відкликає військові кораблі з-за кордону
Ілюстративне фото (nashvancouver.com)

Чотири військові Канади кораблі брали участь у міжнародних навчаннях

Аби запобігати зараженню екіпажів коронавірусом, Канада достроково поверне свої чотири військові судна з міжнародних навчань. Про це повідомляє CBC News.

Як повідомляється, чотири військові Канади кораблі брали участь у міжнародних навчаннях та боротьбі з наркоторгівлею в Карибському морі, Тихому океані та біля Арфрики. Влада ще не вирішила чи відправляти військовослужбовців після повернення з карантину.

Як зазначається, у Канаді зафіксовано понад 17 тис. випадків зараження коронавірусом, з яких 345 людей загинуло.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу на борту американського авіаносця "Теодор Рузвельт" влада США вирішила евакуювати звідти майже 3000 моряків. На кораблі загалом знаходяться майже 5000 військових і для запобігання розповсюдженню коронавірусу серед них, військово-морські сили переміщують моряків в різні приміщення.

Також за станом на ранок 8 квітня в усьому світі зареєстрували 1 430 141 випадок зараження коронавірусом. Разом з тим, одужали від коронавірусу 301 130 осіб. Також у всьому світі зареєстрували 82 119 летальних випадків.

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