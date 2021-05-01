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Канада відклала застосування вакцини Johnson&Johnson

Автор: Даша Харченко

У Канаді відклали використання першої партії вакцини компанії Johnson & Johnson. Міністерство охорони здоров'я хоче переконатися в якості препарату.

Про це повідомляє CBC з посиланням на МОЗ Канади.

Рішення було прийнято після того, як стало відомо, що дози препарату, що надійшли в Канаду, були зроблені на американському заводі, де раніше зіпсували 15 млн доз вакцини Johnson & Johnson.

Препарат випустять після того, як МОЗ переконається, що вони "відповідають високим стандартам якості, безпеки та ефективності".

Цього тижня до Канади надійшло 300 тисяч доз вакцини.


Кілька днів тому повідомлялося, що у Канаді продовжать використовувати вакцини Johnson & Johnson і AstraZeneca, які можуть викликати тромби. Крім того, вакцину Johnson & Johnson знову використовуватимуть у США. Заборонити її вирішили після того, як в країні виявили випадки тромбозу після вакцинації.

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