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Канада на следующей неделе доставит в Украину партию бронеавтомобилей Senator

Фото: Senator (armadainternational com)
Автор: Дмитрий Браславский

Канада произвела все 200 бронированных машин Senator, которые ранее обещала передать Украине. 18 из них планируется доставить и передать ВСУ уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Канады Аниты Ананд.

"Министр Ананд подтвердила непоколебимую поддержку Украины со стороны Канады и особо отметила последний транш военной помощи Канады", - говорится в сообщении.

Она представила обновленную информацию о выполнении обязательств Канады перед Украиной:

  • Все 200 бронированных машин Senator, объявленные Канадой в январе, изготовлены, 116 машин уже поставлены, и еще 18 будут доставлены на следующей неделе;
  • 6750 автоматов, 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм, 250 000 патронов калибра 5,56 мм и 70 000 снайперских патронов также будут доставлены в ближайшие дни.

Также Канада будет делать свой вклад в центр технического обслуживания танков Leopard 2 в Польше, способствовать многонациональным усилиям по обучению пилотов, а также обслуживанию и поддержке украинских F-16, используя канадский опыт в этих областях.

"Канада высоко оценивает храбрость и силу украинцев, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку она защищает свой суверенитет, независимость и территориальную целостность", - добавила министр.

Roshel Senator

Канадский бронеавтомобиль, который с 2019 года производится компанией Roshel Defense Solutions. Машина построена на шасси Ford F-550. Машина имеет бронированные стальной кузов и стекла, способные выдерживать выстрелы из оружия 50-го калибра. Senator также имеет взрывозащищенный кузов, поэтому он может выдержать подрыв гранаты или мины. Шины автомобилей имеют систему runflat с подкачкой на ходу.

Помощь от Канады

Правительство Канады предоставит Украине новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн канадских долларов - более 370 млн американских долларов. Кроме того, Оттава примет участие в авиационной коалиции.

Также правительство Канады передаст Украине транспортный самолет АН-124, конфискованный в России. Процесс передачи уже начался.

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