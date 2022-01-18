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Канада направила в Україну загін спецпризначення через російську ескалацію, - Global News

Автор: Артур Родивилов

Міноборони Канади направило загін сил спеціального призначення в Україну. Зокрема, військові допомагатимуть своєму дипломатичному корпусу у разі вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global News.

Джерела видання повідомили, що присутність канадського спецпідрозділу є частиною спроби союзників з НАТО стримати російську агресію в Україні і визначити способи надання допомоги українському уряду.

"Загін, зокрема, має допомогти розробити план з евакуації канадських дипломатів на випадок загострення ситуації на російсько-українському кордоні", - йдеться в повідомленні.

Офіційно цю інформацію телеканалу не підтвердили ні в Міноборони, ні в уряді Канади.

"Канадське командування сил спеціальних операцій є частиною більш широких зусиль збройних сил з підтримки сил безпеки України",- заявила прессекретар командування спеціальних операцій майор Ембер Біно.

Біно зазначила, що канадські спецпризначенці проводять навчання, а також інструкторський і лідерський досвід для українських колег з 2020 року.

Раніше повідомлялося, що уряд Канади розглядає можливість посилення своєї військової місії в Україні на тлі агресивної активності Росії на кордоні. Вивчаються два варіанти.

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