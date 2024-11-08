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Канада приказала TikTok прекратить свою деятельность в стране из-за угроз нацбезопасности

Канада, Пятница 08 ноября 2024 02:09
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Канада приказала TikTok прекратить свою деятельность в стране из-за угроз нацбезопасности Фото: Канада приказала TikTok прекратить свою деятельность в стране (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Канады приказало представительству китайской соцсети TikTok свернуть работу в стране. Причиной является угроза национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Отмечается, что закрытие TikTok в Канаде произошло после многоэтапной проверки угроз для национальной безопасности, проведенной разведывательными службами страны.

"Правительство принимает меры по устранению конкретных рисков для национальной безопасности, связанных с деятельностью ByteDance Ltd. в Канаде. Решение основывается на информации и доказательствах, собранных во время проверки, а также на советах канадского сообщества по вопросам безопасности и разведки и других правительственных партнеров" ", - сообщил Шампань.

Тем временем спикер TikTok заявил, что компания будет оспаривать решение канадских властей.

"Закрытие канадских офисов TikTok и уничтожение сотен хорошо оплачиваемых местных рабочих мест не отвечает ничьим интересам, и сегодняшний приказ о закрытии сделает именно это. Мы будем обжаловать этот приказ в суде. Платформа TikTok будет оставаться доступной для создателей", - отметил он.

Напомним, в апреле президент США Джо Байден подписал закон, позволяющий запретить TikTok в США. То же самое может касаться и других иностранных приложений и платформ.

Детальнее о том, что не так с TikTok и об его угрозах национальной безопасности, - читайте в материале РБК-Украина.

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