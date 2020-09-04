Каму Лукашэнка Бацька? Сьогодні в 21.00 в Свободі Слова Савіка Шустера

Чим закінчаться протести в Білорусі? Як Україна має реагувати на події в сусідній державі? Чи дійсно українські спецслужби готували наймасштабнішу операцію із затримання бойовиків ПВК «Вагнер»? Та чи є серед оточення Президента зрадник?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна 24” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;

Арсеній Яценюк, міністр закордонних справ України (2007), прем'єр-міністр України (2014-2016);

Марія Колеснікова, член президії координаційної ради Білорусі, координатор штабу Віктора Бабарика;

Вероніка Цепкало, дружина та лідер штабу кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкала;

Ірина Верещук, народний депутат, “Слуга народу", член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність”;

Нестор Шуфрич, народний депутат, “Опозиційна платформа - За життя”;

Валентин Наливайченко, голова СБУ (2006-2010; 2014-2015), посол України в Республіці Білорусь (2005-2006), член РНБОУ (2007-2010; 2014-2015);

Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005), начальник Головного управління розвідки МОУ (1997-2000), Надзвичайний і Повноважний Посол;

Олександр Скіпальский, генерал-лейтенант, заступник голови СБУ (1997-1998; 2006-2007);

Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання “Цензор.НЕТ”.

Вони говорять, а вирішує народ.