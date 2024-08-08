Кампания Харрис собрала 36 млн долларов за сутки после объявления кандидата в вице-президенты

Представители предвыборного штаба Харрис заявили, что этот день стал лучшим за время сбора средств в цикле. Они также отметили энтузиазм среди демократов по выбору кандидата в вице-президенты.

Издание напоминает, что после того, как Джо Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов, Камала Харрис стала официальной кандидаткой в президенты от демократов. Известно, что ее компания смогла собрать более 200 млн долларов за неделю.

Что предшествовало