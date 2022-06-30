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"Каметсталь" скорочує обсяги виробництва через проблеми з логістикою

Фото: "Каметсталь" заявила, що скорочує обсяги виробництва через проблеми з логістикою (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Через проблеми з логістикою продукція українських металургів не доходить до замовників за кордоном, тому заводи змушені скорочувати виробництво, або й повністю його припиняти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора заводу "Каметсталь" Дмитра Липа.

"Головна проблема зараз, і не тільки у металургів - логістика. Об'єми продукції, яку ми сумлінно виробляли ще до 24 лютого, тільки накопичуються, і з великою важкістю проходять через кордон до наших споживачів", - пояснив Липа.

За його словами, це накопичення стало настільки критичним, що минулого тижня завод змушений був зупинити один з ключових агрегатів - доменну піч.

"Наразі із трьох печей ми працюємо тільки на одній, і навіть йшлося про повну зупинку комбінату. Але нам все ж вдалося знайти замовлення, і ми продовжимо працювати у липні. Така доля спіткає не усіх гірників і металургів - декілька наших комбінатів будуть зупинені, тому що немає можливості експортувати нашу продукцію, так само як і в аграріїв", - підкреслив Липа.

Водночас він запевнив: попри труднощі, компанія "Метінвест" продовжить надавати весь спектр гуманітарної допомоги, яку надавав раніше.

"Ми будемо й надалі допомагати переселенцям і громадам, де розташовані наші підприємства. В Кам'янскому ми взаємодіємо з владою і міською адміністрацією, надаємо медичні препарати, продукти харчування, допомагаємо в облаштуванні тимчасово переміщених осіб та у працевлаштуванні наших колег із Маріуполя та Авдіївки. Весь цей спектр допомоги продовжує надаватися", - розповів Липа.

Як відомо, від початку війни компанія "Метінвест" направила на допомогу українцям та Україні вже понад 1,5 млрд гривень.

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Метинвест