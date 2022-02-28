RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Каметсталь" продовжує відвантажувати кисень у лікарні Кам'янця

Автор: Артем Горовенко

Підприємство "Каметсталь" групи "Метінвест" у Кам’янці відвантажило 25 балонів с життєво необхідним продуктом міській лікарні №9. Всього, з початку жовтня минулого року, до медичних установ України підприємство передало близько 700 тонн кисню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Люди в Україні продовжують боротися за своє життя не тільки на кордонах: у лікарнях перебувають тисячі українців, які щогодини потребують лікування та кисню", - йдеться в повідомленні компанії.

В "Каметсталь" додають, що у важких умовах воєнного стану, безперервність постачання кисню та ліків до віддалених лікарень, є важливою як ніколи.

"Кожна тонна кисню вдовольняє потреби приблизно ста пацієнтів. Це неоціненний внесок "Каметсталі" до медицини нашого міста та України", - заявив генеральний директор Кам’янської міської лікарні №9 Арнодік Каграманян.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метинвест