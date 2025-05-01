Камеры сняли 40-летнего Роналду после фиаско в Лиге чемпионов: его реакция стала вирусной

Как проходил матч "Аль-Насра" с "Кавасаки Фронтале"

Матч начался с раннего гола Татсуи Ито на 10-й минуте, который открыл счет после удачной атаки японской команды. "Аль-Наср" быстро ответил: на 28-й минуте Садио Мане сравнял счет после передачи Навафа Бушала. Однако перед перерывом "Кавасаки" снова вышел вперед благодаря голу Юто Одзеки.

Во втором тайме японцы закрепили преимущество: на 76-й минуте Акихиро Иенага забил третий мяч в ворота саудовской команды. На 87-й минуте Айман Яхья сократил отставание, но этого оказалось недостаточно для спасения матча.

Это поражение означает, что Роналду завершит еще один сезон в Саудовской Аравии без значимых трофеев. С момента его перехода в "Аль-Наср" в январе 2023 года клуб не смог получить ни одного крупного титула, кроме победы в Кубке арабских клубов в 2023 году.

Реакция Роналду на проигрыш в Азиатской Лиге чемпионов

После финального свистка камеры зафиксировали, как Роналду с заметным разочарованием на лице что-то эмоционально говорил сам себе.

Необычное поведение Криштиану вызвало удивление у фанатов, а некоторых откровенно шокировало.

К слову, следующим соперником "Кавасаки Фронтале" в финале Лиги чемпионов Азии станет саудовский "Аль-Ахли".