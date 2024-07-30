Камеры фотофиксации нарушений ПДД в Украине: что сейчас фиксируют и чему их научат

Все камеры автоматической фиксации объединены в единую систему. из-за войны их количество время от времени меняется – в некоторых регионах камеры добавляются, в некоторых их снимают, хотя в целом их количество увеличивается. В среднем количество камер 250-270 единиц, расположены они в 25 населенных пунктах и на загородных трассах 15 областей Украины.

Что могут камеры фотофиксации в Украине

В принципе, расположенные на украинских путях камеры могут в автоматическом режиме фиксировать целый перечень нарушений – тех, которые подвергаются машинному считыванию и обработке соответствующими программами. В частности, это превышение скорости, нарушение правил остановки и стоянки (в том числе на полосе движения общественного транспорта), проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по встречной полосе, движение по тротуару, нарушение правил проезда железнодорожных переездов.

Но украинские камеры на сегодняшний день автоматически отслеживают только превышение лимита скорости – так решили должностные лица, управляющие системой. Согласно точке размещения каждая камера "помнит" лимит на своем отрезке. И только увидев в своем поле зрения движущийся быстрее дозволенного объект, делает снимок. Стоит отметить, что только две камеры в Украине, расположенные в Киеве, могут штрафовать за проезд по полосе общественного транспорта, штраф за который составляет 510 грн.

Кстати, по лимиту. Если быть точным, камера настроена не на "законную" цифру, установленную ПДД и дорожными знаками, а учитывает разрешенное превышение на 20 км/ч.

Чему хотят научить камеры фотофиксации в Украине

Теоретически уже существующие в Украине камеры можно использовать и для выявления других нарушений – для этого достаточно установить усовершенствованное программное обеспечение. Известно, что еще несколько лет назад киевская часть системы могла автоматически считывать номерные знаки всего транспорта и сверять их с базой МВД – в частности, обнаруживая находящиеся в розыске машины. Также камеры могли (и, вероятно, могут сейчас) "ловить" тех, кто позволяет себе проезд на красный свет или пересечение двойной осевой линии.

Однако этот функционал пока неактивирован. Возможно, потому, что на конечном этапе выявления и наказания нарушителя требуется участие человека: административное постановление о штрафе должен подписать полицейский. Который предварительно должен хотя бы кратко изучить полученное фото авто-нарушителя. Соответственно, в комплекте с расширением функционала камер должен идти увеличенный штат работников Центра обработки информации.

Однако пример расширенных возможностей камер сегодня есть: в Киеве одна пара камер на бульваре Михновского (бывший бульвар Дружбы народов) отслеживает и "наказывает" хитрецов, обгоняющих поток машин по выделенной полосе общественного транспорта.

Какой штраф "выписывает" камера фотофиксации

Кодекс об административных правонарушениях Украины (КУоАП) определяет минимальный штраф за превышение скорости в 340 грн – это за превышение на 21 км/ч и больше. А когда превышение больше чем на 50 км/ч, штраф назначается в 1700 грн.

Не совсем понятно почему, но для “выписанных” камерами штрафов государство установило скидку в 50%. Тот, кто согласится заплатить штраф в течение 10 дней после получения уведомления, состоится вдвое меньшей суммой, чем диктует КУоАП. Кроме того, если затянуть расчет с государством более чем на 30 дней, за нарушителя должна заняться исполнительная служба со всеми неприятными последствиями.

Кратко

А вообще стоит упомянуть, что камеры и автоматическую фотофиксацию изобрели не для сбора штрафов, а для уменьшения аварийности на путях. В свое время Национальная полиция Украины отчиталась, что за первые полтора года работы всеукраинской системы фотофиксации количество ДТП с ранеными и погибшими снизилось на 65%. Это неплохой показатель, и за ним стоят уже тысячи спасенных жизней, в том числе и ни в чем не повинных людей.