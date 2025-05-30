В Каменце-Подольском сотня людей напала на автомобиль ТЦК и СП

Инцидент произошел в четверг, 29 мая. Группа граждан численностью около 100 человек заблокировала служебный автомобиль группы мобильного оповещения одного из Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"По имеющейся информации, транспортное средство было повреждено (порезаны шины), а действия граждан имели признаки организованного сопротивления выполнению служебных обязанностей представителями ВСУ", - отмечается в сообщении.

На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов и военной службы правопорядка. Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются личности нарушителей, ведется фиксация всех фактов противоправного поведения.

В Хмельницком областном ТЦК и СП отметили, что в соответствии с Уголовным кодексом Украины, в частности статьи 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований), подобные действия во время действия правового режима военного положения могут квалифицироваться как государственная измена или другие тяжкие преступления против основ национальной безопасности Украины.

В ведомстве также предупредили об уголовной ответственности по статьям 342, 345 и 346 УК - за сопротивление работникам правоохранительных органов и военнослужащим, хулиганство, повреждение имущества и препятствование выполнению служебных обязанностей.

Граждан призвали к немедленному прекращению любых противоправных действий, соблюдению норм действующего законодательства Украины и сохранению общественного порядка.