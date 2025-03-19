Каллас: для работы 30-дневного перемирия должен быть фактор сдерживания

Для того, чтобы 30-дневное перемирие между Украиной и Российской Федерацией (РФ) сработало, должен быть фактор сдерживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокую представительницу Европейского союза (ЕС) по внешней политике и политике безопасности Каю Каллас в интервью Euronews.

"Для того, чтобы перемирие работало, должно быть сдерживание. И если все средства сдерживания не будут действовать, а Путин уже демонстрировал это раньше, он не будет придерживаться режима прекращения огня", - заявила Каллас.

Также она отметила, что чем сильнее будет Европа, тем меньше будет вероятность войны.

"Мы должны делать больше для нашей обороны. Мы также должны делать больше для Украины, чтобы чем сильнее она будет на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров", - добавила Каллас.

Возможное 30-дневное перемирие

В марте, во время переговоров американской и украинской делегаций, Украина поддержала предложение о 30-дневном режиме прекращения огня на линии фронта.

После этого американская делегация отправилась в Россию, в том же числе, чтобы обсудить режим тишины с врагом. Тогда же диктатор Владимир Путина начал утверждать о "нюансах".

Вчера, 18 марта, состоялся разговор между главой Белого дома Дональдом Трампом и Путиным. Последний дал согласие на взаимный отказ сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры

Подробнее о том, о чем договорились стороны по версии Белого дома и версии Кремля - читайте в материале РБК-Украина.