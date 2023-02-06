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Калинина сохранила позиции в рейтинге WTA, еще одна украинка поднялась в топ-100

Фото: Леся Цуренко вернулась в топ-100 рейтинга WTA (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Четверо украинок во главе с Ангелиной Калининой попали в первую сотню обновленной классификации Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

25-летняя первая ракетка сохранила 31-е место в актуальном рейтинге. Еще три отечественных теннисистки расположились в топ-100 классификации.

Наибольшего прогресса за неделю добилась Леся Цуренко. Опытная украинка дошла до финала Thailand Open в Хуахине. Такой результат позволил 33-летней спортсменке подняться на 36 позиций. Теперь она на 100-й строчке рейтинга WTA.

Также в первую сотню попали Марта Костюк (57-е место) и Екатерина Байндль (85-е). Ближайшими к топ-100 классификации остаются Даяна Ястремская (102-я позиция) и Дарья Снигур (144-я). Последняя потеряла четыре места в течение недели.

Безусловным лидером рейтинга WTA остается Ига Свентек. В активе польской теннисистки 10 485 очков. Второе место удержала Арина Соболенко из Беларуси (6100 пунктов), а третье – туниска Онс Жабер (5210).

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Марта КостюкТеннис