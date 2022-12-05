Калинина и еще три украинки попали в топ-100 рейтинга WTA

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

25-летняя украинка сохранила позиции в рейтинге теннисисток-профессионалок. В данный момет она идет 53-й. В активе уроженки Новой Каховки 982 очка.

В первой сотне оказались три соотечественницы Калининой – Марта Костюк, Екатерина Байндль и Даяна Ястремская. К тому же последняя вернулась в топ-100. Вскоре к ним может присоединиться и Дарья Снигур. В активе юной украинки 463 очка и прогресс на восемь ступенек вверх за неделю.

В первой десятке классификации обошлось без изменений. Безоговорочным лидером рейтинга WTA осталась Ига Свентек. Полька набрала 11 085 пунктов. Дополнили тройку туниска Онс Жабер и Джессика Пегула (США).

На этой неделе Снигур будет выступать на турнире в ОАЭ. Калинина и Ястремская сыграют на челленджере во французском Анже.