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Калинина и еще три украинки попали в топ-100 рейтинга WTA

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Понедельник 05 декабря 2022 12:17
Калинина и еще три украинки попали в топ-100 рейтинга WTA Фото: Ангелина Калинина рядом с пятидесяткой лучших теннисисток (facebook.com/MooTennis)
Автор: Антон Федорцив

Статус первой ракетки Украины в обновленной классификации Женской теннисной ассоциации (WTA) удержала Ангелина Калинина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

25-летняя украинка сохранила позиции в рейтинге теннисисток-профессионалок. В данный момет она идет 53-й. В активе уроженки Новой Каховки 982 очка.

В первой сотне оказались три соотечественницы Калининой – Марта Костюк, Екатерина Байндль и Даяна Ястремская. К тому же последняя вернулась в топ-100. Вскоре к ним может присоединиться и Дарья Снигур. В активе юной украинки 463 очка и прогресс на восемь ступенек вверх за неделю.

В первой десятке классификации обошлось без изменений. Безоговорочным лидером рейтинга WTA осталась Ига Свентек. Полька набрала 11 085 пунктов. Дополнили тройку туниска Онс Жабер и Джессика Пегула (США).

На этой неделе Снигур будет выступать на турнире в ОАЭ. Калинина и Ястремская сыграют на челленджере во французском Анже.

Калинина и еще три украинки попали в топ-100 рейтинга WTA

К слову, француженка Гарсия триумфовала на WTA Finals в американском Техасе.

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Теннис Даяна Ястремская Марта Костюк
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