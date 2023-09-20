Калинина и еще две украинки синхронно вылетели с турнира в Гвадалахаре

Украинские теннисистки Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Марта Костюк не смогли преодолеть второй круг соревнований на турнире WTA 1000 в Мексике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Guadalajara Open AKRON, 2-й раунд, женщины

Калинина – Кенин – 0:2 (2:6, 6:7)

Ястремская – Азаренко – 0:2 (4:6, 6:7)

Костюк – Остапенко – 0:2 (2:6, 3:6)

Для Калининой матч против американки Кенин начался неудачно. В первом же гейме украинка отдала пункт на собственной подаче, а затем позволила сопернице оформить еще два брейка. Сама же взяла один, поэтому проиграла сет за 28 минут.

Более конкурентной стала вторая партия. К середине сета Калинина с брейком создала гандикап (4:1). Впрочем, довести дело до конца украинской теннисистке не удалось. Кенин сумела перевести игру в тай-брейк, где и дожала оппонентку в борьбе (7:5).

Одесситка Ястремская пыталась конкурировать с белорусской Азаренко. Украинка держалась рядом с экс-первой ракеткой мира на протяжении всей встречи. Однако опыт нейтральной спортсменки позволил ей каждый раз оказываться на шаг впереди. Сначала ей хватило единственного брейка в первой партии.

В свою очередь во втором сете Ястремская дважды обменялась брейками с белорусской теннисисткой. В конце концов дело дошло до тай-брейка. Там соперницы шли нога в ногу, но в эндшпиле сильнее в очередной раз оказалась Азаренко (7:5).

Без дополнительных геймов обошлась Костюк. Но это не спасло украинку от поражения латышке Остапенко. В дебюте оппонентки играли на равных (2:2), но постепенно балтийка захватила инициативу. С тремя брейками против одного она закрыла сет за полчаса.

Еще проще для Остапенко сложилась вторая партия. В этот раз латвийской теннисистке оказалось достаточно взять одну подачу Костюк, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Финальный гейм балтийка взяла "под ноль" и выбила украинку.