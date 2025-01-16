Калинина в игре: украинка вышла во второй круг Australian Open 2025 после поражения в одиночном разряде

Ангелина Калинина, которая вылетела из одиночного турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису, успешно стартовала в соревновании пар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира .

Australian Open-2025, женские пары, первый круг

Ангелина Калинина / Лючия Бронцетти - Магда Линетт / Джулиана Олмос - 6:4, 1:6, 7:6

Стартовый поединок Калининой в паре с итальянкой Лючией Бронцетти против польско-мексиканского тандема Линетт / Олмос длился два дня. Игра стартовала еще 15 января, но при счете 6:4, 0:2 в пользу украинки и итальянки была прервана из-за дождей и перенесена на четверг.

После возобновления матча Калинина с партнершей почти без боя отдали вторую партию. А вот в третьей решающей борьба завязалась серьезная.

Тандемы шли нога в ногу, не позволяя оппоненткам выйти вперед более чем на одно очко. Так дело дошло до тай-брейка. Там тоже борьба шла на встречных курсах, пока украинка с итальянкой не взяли три гейма подряд (7:4). Сохраняя соперниц на расстоянии, они и довели игру до победы.

Калинина и Бронцетти, которые ранее вместе не играли, вышли во второй круг турнира в Мельбурне. Там они сыграют с победительницами матча Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия) - Квинн Глисон (США) / Сюзан Ламенс (Нидерланды).

Украинки в парных разрядах на Australian Open 2025

Кроме Калининой в парные соревнования заявились еще три украинки: Людмила и Надежда Киченок, а также Марта Костюк.

Сестры Киченок уже прошли стартовый круг. Людмила вместе с представительницей Тайваня Чжань Хаоцин в волевом стиле переиграла тандем сербки Ольги Данилович и "нейтралки" Анастасии Потаповой - 5:7, 6:4, 6:4. А Надежда в паре с Лейлой Фернандес из Канады без особых проблем прошла австралийский дуэт - Талия Гибсон / Майя Джойнт (6:3, 6:3).

Костюк выступит в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Русе и на старте сыграет против хозяек соревнований - Аявы Дестани и Мэдисон Инглис.

Людмила Киченок, кроме того, выступит и в миксте. Ее партнером стал француз Садио Думбия, с которым она уже играла на прошлом US Open (уступили в первом круге). На старте австралийского турнира украинско-французский дуэт встретится с третьими сеяными - австралийкой Эллен Перес и немцем Кевином Кравицем.

Отметим, что Людмила Киченок - первая украинская чемпионка мэйджора в смешанном турнире. В 2023 году она завоевала титул Уимблдона в паре с хорватом Мате Павичем.